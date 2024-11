Arte, la mostra del Dramma in comodato all’Arci

"Le opere di 26 artisti di proprietà del Dramma Popolare rimarranno in esposizione permanente in comodato d’uso gratuito nei locali della casa culturale per ricordare a tutti quanto sia importante e preziosa la libertà". Così scrive il presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini dopo la presentazione di sabato scorso. Perchè la memoria si conservi e rinnovi attraverso l’arte: "San Miniato Luglio 1944" curata da Filippo Lotti sarà visitabile nei locali della Casa Culturale - Circolo Arci San Miniato Basso. Le opere sono degli artisti: Fabrizio Beconcini, Adriano Bimbi, Fabio Calvetti, Laura Corre, Elio De Luca, Raffaele De Rosa, Elena Facchini, Paolo Fedeli, Franco Mauro Franchi, Danilo Fusi, Alberto Gallingani, Gianfranco Giannoni, Giuliano Giuggioli, Alessandro Grazi, Paolo Grigò, Riccardo Luchini, Luca Macchi, Vanessa Mancini, Gabriele Novelli, Paolo Nuti, Nico Paladini, Marcello Scarselli, Paolo Staccioli, Lorenzo Terreni, Giancarlo Vaccarezza, Maurizio Zani.Le opere sono state realizzate con varie tecniche pittoriche, vari supporti e altrettante forme espressive ed iconografiche, ma tutte dello stesso formato. Una mostra che merita di essere visitata e compresa.

C. B.