Arte della fotografia. Corso da marzo

Al via, a marzo, il corso di fotografia organizzato dall’associazione fotografica Fornacette "Scrivere con la luce-dalla chimica al pixel", patrocinato dalla Uif (Unione Italiana Fotoamatori ) e dal Comune di Calcinaia. Lezioni per soddisfare coloro che intendono sfruttare al massimo le capacità della propria macchina fotografica e, più in generale, per soddisfare le curiosità di ogni appassionato. Le lezioni avranno inizio alle 21.30 di ogni mercoledì, con cadenza settimanale, a partire dal prossimo 13 marzo fino al 17 aprile e si svolgeranno nella sala comunale J. Andreotti a Fornacette. Per le prenotazioni:[email protected].