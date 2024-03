Arriva Serena Dandini. Sul palco del Teatro Era: "per un futuro sostenibile" Serena Dandini sarà ospite a Pontedera per i "Dialoghi per un futuro sostenibile" di Ecofor Service SpA, affrontando temi come ambiente, condizione femminile e satira. Iniziativa patrocinata dal Comune, con ingresso gratuito su prenotazione.