Arriva "Che estate, ragazzi!" A Santa Croce e Staffoli teatro, cinema e letture

SANTA CROCE

Teatro, letture, cinema per i più giovani e le loro famiglie. "Che estate, ragazzi!", è il cartellone di eventi che l’amministrazione comunale di Santa Croce propone in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, l’Arci Zona del Cuoio, la Rete Rea.net e il Centro commerciale naturale di Santa Croce.

Si tratta di un programma di eventi tutti dedicati alle bambine e ai bambini che, dal 28 giugno al 1 agosto, popoleranno gli spazi urbani di Santa Croce e Staffoli, tra piazza Garibaldi, Giardini sull’Arno, Parco della Rimembranza e Giardino della Biblioteca. "Questo programma rappresenta il frutto di un metodo di lavoro collaborativo che da anni portiamo avanti per continuare a proporre un’offerta sempre più ampia e diversificata dedicata a bambine e bambini per costruire sempre nuove e stimolanti esperienze culturali", le parole della sindaca Giulia Deidda. "Quest’anno siamo riusciti a dar vita a un programma estivo dedicato alle piùpiccole e ai piu piccoli che vede il coinvolgimento di operatori qualificati che porteranno in scena spettacoli originali frutto di una meticolosa ricerca portata avanti da Giallo Mare Minimal Teatro – spiega l’assessora Elisa Bertelli – Sono inoltre molto soddisfatta che quella con Arci sia ormai un appuntamento annuale ed una collaborazione consolidata".

Teatro. Il via il 28 giugno con Giulivo splash show ai Giardini sull’Arno, il 5 luglio sarà il turno de Il sogno di tartaruga de Il Baule Volante. Il 12 luglio, sempre ai Giardini sull’Arno, con Et Voilà, mercoledì 19 luglio, al Parco della Rimembranza di Staffoli, Il mio amico è un asino. Infine, mercoledì 26 luglio, ancora a Staffoli, L’omino dei sogni (tutti gli spettacoli sono in programma alle 18).

Cinema (ore 21,30): in piazza Garibaldi il 4 luglio I Croods 2-Una nuova era, l’11 luglio Il piccolo Yeti, 18 luglio Aladdin, la versione; 25 luglio e 1 agosto a Staffoli, con Il Re Leone e Frozen 2–Il segreto di Arendelle. In collaborazione con Promocultura Un giardino di storie, letture animate all’aria aperta, nel giardino della biblioteca di Staffoli: alle 18, il 14 e il 28 luglio.