Arrestato dopo aver tentato di rubare in un negozio e su un’auto

Tenta due furti, in un negozio di generi alimentari a San Miniato e su un’auto a Ponte a Egola, ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri della stazione di Ponte a Egola. E’ successo la notte scorsa quando il 24enne di origine extracomunitaria è stato arrestato. L’operazione è scattata intorno all’una di notte. Durante un servizio di controllo del territorio in via Guerrazzi la pattuglia dei carabinieri ha sorpreso il giovane mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta dopo aver spaccato un finestrino con un martello. Il pronto intervento dei militari ha impedito il furto e scoperto anche l’autore di un altro tentato furto, in un generi alimentari di San Miniato, segnalato poco prima alla centrale operativa della compagnia. Anche nel negozio il giovane aveva spaccato il vetro ma era stato messo in fuga dal proprietario. Il 24enne dopo l’arresto è stato posto agli arresti domiciliari su dosposizione del sostituto procuratore. Il giudice ha convalidato l’arresto e deciso la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.