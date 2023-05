Arnera approda a Pianosa E cerca "con urgenza" lavoratori per l’estate

Mollo tutto e vado a vivere a Pianosa. Lontano, ma nemmeno troppo, da tutto e da tutti, immersi nelle acque cristalline dell’arcipelago toscano, su un’isola paradisiaca preziosa e impregnata di storia e storie da raccontare. Intraprendere quella strada che per tanti è solo un sogno, ora può diventare realtà. Per la gestione dell’albergo, del bar e del ristorante presenti sull’isola di Pianosa, la cooperativa sociale Arnera di Pontedera è alla ricerca di personale. In particolare si cercano con urgenza un’addettoa alle pulizie per l’albergo e, in vista della stagione estiva, anche baristi e camerieri. Vitto e alloggio sono a spese della cooperativa e il contratto è a tempo determinato secondo il CCNL della cooperazione sociale. La durata può anche non essere stagionale ma di qualche mese in base alle esigenze del candidato. Dipendenti che si ritroveranno a lavorare al fianco di cinque detenuti inseriti nel progetto di reinserimento sociale promosso dalla cooperativa. Poche settimane fa la cooperativa Arnera, presente sull’isola da cinque anni con affidamenti quasi sempre annuali, è riuscita ad aggiudicarsi il bando del Comune di Campo nell’Elba per la gestione dei servizi turistici sull’isola per i prossimi quattro anni più uno con un canone concessorio annuale di 116mila euro circa da versare al Comune di Campo nell’Elba. "Stavolta riusciamo ad impostare una programmazione di più lungo respiro sull’isola – spiega Alessio Leoncini, presidente di Arnera –. Sono tanti i progetti futuri. Dopo questa stagione estiva, inizieremo con i lavori di ristrutturazione ed efficientamento degli immobili, in particolare dell’albergo e del ristorante per renderli autonomi dal punto di vista energetico, oltre a rinforzare il riscaldamento per rendere l’albergo accessibile anche nei mesi più freddi dell’anno. Ci piacerebbe far venire turisti e non solo sull’isola anche in primavera, autunno ed inverno; aprire Pianosa alle escursioni tutto l’anno, non solo in estate, ma anche per team building piuttosto che gite scolastiche o altro. Per l’estate invece organizzeremo eventi serali con artisti musicali o legati al food, con corse speciali fino a dopocena".

Intanto è partita la corsa per fissare una camera, delle 12 presenti nell’albergo dell’isola, per i prossimi mesi. Una notte a Pianosa, al costo di 140 euro pensione completa, permette di gustarsi appieno questo posto magico. Sull’isola infatti si può arrivare quotidianamente solo con un traghetto che arriva alle 11 e riparte alle 17. Per godersi il tramonto, una sera al chiar di luna, piuttosto che l’alba immersi nel silenzio e nella pace di questo fazzoletto di terra in mezzo al mare l’unico modo è appunto quello di soggiornare una o più notti in questo albergo. "E ne vale davvero la pena – assicura Leoncini – la sera sembra di essere nel deserto".

Luca Bongianni