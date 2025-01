Area museale. L’inaugurazione slitta all’8 marzo

Cambio di data per l’inaugurazione dell’area museale "C’era - Centro Espositivo Riparbella Antica" che si svolgerà non più il 31 gennaio, ma l’8 marzo. Uno slittamento, causato da un imprevisto problema tecnico, che diventa però un’occasione in più di arricchimento e riflessione.

Sabato 8 marzo l’apertura ufficiale dello spazio espositivo sarà, infatti, accompagnata da un evento speciale dedicato al ruolo unico che le donne ebbero nella società etrusca: si parlerà di "Le donne etrusche: un’eredità di modernità e parità". Un tema che si collega strettamente con il ricco patrimonio archeologico del territorio di Riparbella, nonché ai reperti conservati nell’area museale, tra cui i corredi funerari che raccontano la centralità delle figure femminili nell’antica civiltà etrusca.

Situato nei locali rinnovati della biblioteca comunale, il "C’era - Centro Espositivo Riparbella Antica" ospiterà una collezione unica, tra cui la celebre "Corona aurea", scoperta casualmente negli anni ‘80 e testimonianza dell’eccellenza artistica etrusca. "Un centro che non è solo un luogo di esposizione – sottolinea il sindaco Salvatore Neri - ma un ponte tra passato e futuro. Questo è il nostro contributo alla valorizzazione culturale della Val di Cecina".

Il nuovo centro metterà a disposizione di tutti un’esperienza immersiva e innovativa: spazi accessibili, percorsi multisensoriali, strumenti multimediali, ricostruzioni tridimensionali delle aree di scavo. Un luogo pensato e progettato per far scoprire ed ammirare i reperti rinvenuti grazie agli scavi archeologici condotti nell’area di Belora.