Approvato il bilancio di previsione, esenzione totale per i nuovi residenti

VOLTERRAIl consiglio comunale, riunito per l’ultima seduta dell’anno, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Un documento che non rappresenta solo un atto tecnico, "ma una vera dichiarazione politica della maggioranza per il futuro della città - sottolineano il sindaco Giacomo Santi e il suo gruppo - un risultato significativo: per la prima volta dopo anni, il bilancio è stato approvato entro il termine del 31 dicembre, evitando così il ricorso all’esercizio provvisorio che avrebbe limitato le capacità operative dell’ente. Questo traguardo è stato possibile grazie a due fattori principali: la forte volontà politica di rispettare le scadenze e la collaborazione degli uffici comunali, che hanno garantito una corretta programmazione".

I punti principali: le esenzioni per giovani famiglie neo residenti (under 45) sono confermate e ampliate, con esenzioni totali per tre anni su tributi e servizi fondamentali come Tari, addizionale Irpef, Imu, spese per mensa e trasporto scolastico, asilo nido. Per le esenzioni in base al reddito, confermate tutte le misure già in vigore, i livelli di imposizione fiscale restano invariati, "nonostante - prosegue il gruppo di maggioranza consiliare - la riduzione dei trasferimenti statali e l’aumento delle spese correnti. E’ stata approvata la revisione della tassa di soggiorno e della Volterra Card, con nuove formulazioni che sostengono programmi di valorizzazione del turismo e dell’accoglienza.

L’obiettivo del bilancio è duplice: mantenere la qualità dei servizi esistenti nonostante le difficoltà esterne e pianificare una crescita strutturale per il futuro della città. Il documento include inoltre un piano significativo di investimenti sul territorio, reso possibile da contributi regionali e statali, incremento degli oneri di urbanizzazione, accesso a strumenti di finanziamento per risorse locali. Un atto ambizioso che riflette una città in grado di osare e sperimentare idee nuove, garantendo solidità e visione di crescita.