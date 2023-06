Appello alla Ferragni L’ultimo sogno di una bimba

Laura – il nome è di fantasia – è una bambina dolce, bellissima. Ha compiuto 8 anni da un mese esatto e ha un grande, enorme desiderio nella vita. Conoscere Chiara Ferragni, poter fare una foto insieme a lei o ricevere una videochiamata. E’ un desiderio semplice di una bambina speciale. Laura da un anno e mezzo combatte contro un tumore che si è ripresentato con una violenza inaudita da pochi mesi e che le lascia poche speranze.

Laura vive in provincia di Pisa con i genitori che le stanno accanto ogni giorno e che la seguono in questo percorso di cure. Un’amica di famiglia ha contattato ieri la nostra redazione di Viareggio ben sapendo che Chiara Ferragni, in questo lungo ponte del 2 giugno è in vacanza insieme al marito Fedez in Versilia, alloggiata all’hotel Augustus di Forte dei Marmi. "Magari legge il vostro articolo – ci ha detto – e ascolta l’appello che tutti noi lanciamo a favore di questa bambina. Lei, come tante bambine della sua età, è innamorata di Chiara Ferragni, è il suo idolo assoluto. Non chiediamo niente a lei, la nostra piccola Laura si accontenterebbe anche solo di una fotografia fatta insieme o una videochiamata. Non avete idea di quanto possa essere importante per lei in questi momenti così difficili. Sappiamo che la Ferragni è impegnata in tante opere di beneficenza. Qui potrebbe fare un semplice gesto".

Aveva appena 6 anni e mezzo Laura, quando era stata sottoposta a un primo intervento chirurgico per rimuoverle un tumore. L’intervento venne fatto all’ospedale di Pisa e il problema sembrava risolto. Poi ad aprile, poco prima che festeggiasse i suoi 8 anni (lo ha fatto il 5 maggio) un dolore sospetto ha indotto i genitori a effettuare una nuova visita. Il responso è stato tremendo. La bambina è stata portata per consulto in altri ospedali. Al momento effettua cure giornaliere con la chemioterapia, cure che affronta con grande spirito e coraggio. Il suo grande sogno era di andare ad Eurodisney con mamma e papà. Gli amici per questo avevano aperto una sottoscrizione con cui avevano raccolto già un bel mucchio di soldi per pagare la vacanza. Ma la bimba non può affrontare adesso un viaggio così lungo e faticoso. Anche perché non può interrompere le cure per un periodo troppo lungo. "Solo la Ferragni – aggiunge l’amica di famiglia – potrebbe restituirle il sorriso e regalarle un momento di felicità".

Paolo Di Grazia