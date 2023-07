Anziano scomparso, era in un fosso. "Un intero paese si è mobilitato"

Fauglia (Pisa), 13 luglio 2023 – Era svicolato in un fosso, la vegetazione l’aveva trattenuto e riparato anche dal caldo che picchia duramente in questi giorni. E’ stata una vigilessa a scorgere che, avvolto nel verde, c’era l’anziano per il quale tutta la comunità stava vivendo ore di apprensione. L’80enne, pur con alcune ferite dovute alla caduta, era i n buone condizioni e, quando l’agente lo ha chiamato, lui ha risposto.

L’anziano – affidato alle cure del 118 – si era allontanato da casa intorno alle 16 del pomeriggio di martedì, nonostante il caldo torrido era voluto uscire. Quando, attorno alle 19, non aveva ancora fatto ritorno, i familiari hanno lanciato l’allarme e chiamato i carabinieri. "I militari della nostra stazione – racconta il sindaco Alberto Lenzi – si sono mobilitati immediatamente. Già nella tarda serata sono entrati in azione i cani molecolari ed è stata presa visione delle telecamere sul territorio, anche di aziende private, per capire che direzione potesse aver preso il nostro concittadino". "Alle ricerche si sono unite tantissime persone, anche gli agricoltori hanno continuato a setacciare i campi fino a notte fonda – aggiunge il sindaco –. Le ricerche non si sono fermate neanche quando è calata la notte e per la mattinata i nostri carabinieri avevano chiesto ulteriori rinforzi". Il sindaco stesso ha girato con altri cittadini, per le campagne, fino alle tre del mattino.

Poi la notizia che tutti aspettavano quando la vigilessa Claudia ha ritrovato l’uomo. "E’ stato emozionante vedere una comunità così coesa e partecipe – conclude Lenzi –: un intero paese mobilitato. Era successo anche un mese fa quando un’anziana fu ritrovata in pochi minuti. Grazie ai carabinieri per tutto quello che fanno e al comandante provinciale dell’Arma che ha potenziato l’organico della caserma".