"Anthologica", Emiliano Ponzi racconta

E’ in corso a Palazzo Senza Tempo ‘Anthologica’, la mostra personale di uno dei più famosi illustratori italiani contemporanei, Emiliano Ponzi, che ha conquistato il mondo con le sue cover poetiche dei romanzi di Bukowsky, le illustrazioni per The New York Times e le immagini per brand come Moleskine. Per raccogliere la sua intera produzione non basterebbe un palazzo intero, per questo i curatori Federico Cano Correa, fondatore della Galleria Caracol, e Stefano Cipolla, art director de L’Espresso, definiscono la mostra "un’antologica riassunta" che offre però uno sguardo il più esaustivo possibile sul percorso di Ponzi degli ultimi anni. Per "Anthologica" sono stati selezionati circa 30 lavori realizzati per diversi committenti: illustrazioni per magazine, copertine di libri, libri che ha realizzato lui stesso come autore, manifesti e pubblicità per brand internazionali. Ognuno di questi settori della comunicazione visiva ha le sue regole: Ponzi le conosce e le domina tutte, piegandole alla sua arte grafica concettuale. In mostra le tavole estrapolate tra cui quelle tratte dai libri personali di Emiliano, le copertine per Feltrinelli e Einaudi, le illustrazioni per The New Yorker, The New York Times.