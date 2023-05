Angela Piccicuto nuovo assessore con delega al Welfare

VOLTERRA

Angela Piccicuto è la nuova assessora di Volterra. La nomina è stata formalizzata ieri mattina dopo che la dottoressa Piccicuto ha rimesso al consiglio di amministrazione il ruolo di presidente dell’Rsa Santa Chiara, divenuto incompatibile con la nuova nomina. "Angela Piccicuto – ha detto il sindaco di Volterra Giacomo Santi – avrà le delega al welfare, semplificazione amministrativa e progettazione sociale. Il sociale è un settore delicatissimo, soprattutto in questo periodo, perché è a più a stretto contatto con i reali bisogni della gente. Sono certo che, con il necessario sostegno della giunta, del consiglio e degli uffici, Angela Piccicuto saprà ricoprire questo nuovo ruolo con la stessa sensibilità e scrupolo dimostrato in questi anni di presidenza del Santa Chiara. A lei i migliori auguri di buon lavoro". L’avvocato Angela Piccicuto non è nuova in Comune. Durante la scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale di opposizione. Adesso entra in giunta a circa un anno dalle prossime elezioni amministrative, prendendo le deleghe che in parte aveva la vicesindaca Eleonora Salvini che si è dimessa lo scorso febbraio per motivi personali.