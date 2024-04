Anfiteatro, svolta negli scavi. La consegna del cantiere

VOLTERRA

Dopo la maxi e tortuosa gara europea, giunge la svolta per i cantieri all’anfiteatro romano, definito la "scoperta del secolo": è avvenuta ieri la consegna ufficiale del cantiere all’impresa Ronga Srl per la ripresa degli scavi del grande edificio. Consegna dei lavori da parte della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno all’impresa Ronga Srl che si è aggiudicata l’appalto pubblico dell’importante monumento antico della città. Si tratta di un passo importante ed attesissimo che porterà all’indagine integrale e poi al restauro e alla valorizzazione di uno dei ritrovamenti più rilevanti degli ultimi anni. L’allestimento del cantiere partirà lunedì prossimo, i lavori per portare definitivamente alla luce il monumento scatteranno a metà maggio.

Alla consegna erano presenti, oltre ai rappresentanti dell’impresa appaltatrice, i tecnici della direzione della soprintendenza Pisa-Livorno, presieduta dalla funzionaria Elena Sorge, e il sindaco uscente Giacomo Santi. Una squadra di archeologi, ingegneri, architetti e restauratori si preparano così a riportare alla luce e preservare questo grande edificio per giochi gladiatori di Volterra. importante testimonianza di un passato sconosciuto sino al 2015. I lavori inizieranno con l’allestimento del cantiere e la ripulitura di tutte le aree, proseguendo con lo scavo vero e proprio a partire dalla metà di maggio. "Un progetto ambizioso che testimonia l’impegno dell’amministrazione verso la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale volterrano, che certamente aprirà a nuove prospettive di sviluppo e crescita economica della città", si legge in una nota dell’amministrazione comunale.