Anfiteatro, la giornata di studi. Gli esperti illustrano il suo futuro

VOLTERRA

Il parco archeologico del Colosseo di Roma promuove e organizza, per il 20 settembre, la prima giornata di studi dedicata alla scoperta e riscoperta di anfiteatri romani di cui si erano perse le tracce. Le scoperte si devono alle attività di tutela e sorveglianza in occasione di lavori pubblici (vedi il caso Volterra), come completamento di ricerche archivistiche e scientifiche (Foligno). Nel caso del Colosseo la riscoperta è l’esito di una campagna di scavo archeologico programmata, condotta partendo da dati storici noti e solo parzialmente verificati in passato.

La giornata vedrà la partecipazione di tre casi di studio esemplari, distribuiti tra Lazio, Umbria e Toscana, molto diversi sotto il profilo della conoscenza, del metodo e degli obiettivi, anche di valorizzazione, ma esemplificativi dell’importanza dell’archeologia preventiva, dei dati d’archivio e degli studi storici per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ed ecco che l’anfiteatro dei Cesari di Volterra, scoperto casualmente nel 2015 sarà tra i protagonisti assoluti in una quinta, l’anfiteatro Flavio, dove la storia è diventata emblema a livello universale. Dopo cinque brevi campagne di scavo è attualmente in corso una nuova e corposa campagna di indagini archeologiche che condurranno, nel volgere di circa 4 anni, auspicabilmente, allo scavo dell’intero monumento, al restauro delle strutture e alla loro valorizzazione. Ecco il programma che riguarda il monumento romano di Volterra dalle 12 alle 13.30, "Amphiteatrum Volaterranorum restitutum. L’anfiteatro che non c’era: dall’oblio alla valorizzazione". a cura della direttrice dello scavo Elena Sorge. A seguire, "Il contesto storico-archeologico di Volterra in età romana" a cura di Giacomo Baldini e Valeria d’Aquino. E ancora: "La scoperta dell’anfiteatro di Volterra e le indagini geofisiche" di cui parleranno Sorge e Annalisa Morelli, un focus sulle campagne di scavo dal 2019 al 2023 (relatrici, Sorge e D’acquino) e, infine, il futuro della struttura, con "Verso la valorizzazione: il progetto 2024-2027 e i primi risultati delle ricerche", che vedranno salire in cattedra nel Parco del Colosseo di Roma ancora Sorge e Baldini.

Ilenia Pistolesi