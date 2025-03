Ancora superstrada da incubo. Incidente e una coda infinita

Superstrada da incubo ieri mattina fra San Miniato e Empoli – in direzione mare – a causa di un incidente che ha creato un lungo serpentone di auto e mezzi pesanti. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e dal distaccamento di Castelfranco del comando di Pisa, sono intervenuti alle 8.55 nel comune di San Miniato sul tratto della "veloce" all’altezza della città della Rocca, per un incidente stradale che ha coinvolto diverse autovetture in direzione mare. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco hanno effettuato la messa in sicurezza delle quattro vetture coinvolte nel sinistro. la viabilità è stata a lungo interrotta. Alle 10, 40, la viabilità in direzione mare era ancora bloccata e la coda che si era formata è stata di oltre sette chilometri. Complessa anche l’operazione di rimozione delle auto incidentate. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi inviati dal 118 con più ambulanze.