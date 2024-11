Anci, sistema Peccioli protagonista. Macelloni premiato per l’etica

PECCIOLI

Energia, sostenibilità e circolarità: sono questi i temi su cui si è incentrata la sessione a cui ha preso parte come relatore il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, in occasione dell’assemblea annuale Anci, che si tiene a Torino, a Lingotto Fiere, fino a oggi. "Facciamo un’Italia che accende il futuro" è il titolo della sessione in cui il sindaco di Peccioli ha portato l’esperienza del borgo toscano sull’economia circolare. Fin dagli anni ’90, infatti, con la fondazione da parte del Comune di Peccioli della Belvedere Spa, l’amministrazione comunale si è distinta su progetti di gestione dei rifiuti, recupero e produzione di energia. E nel borgo della Valdera arriva un nuovo riconoscimento: a Milano, nel corso del festival dell’Etica nella sede dell’ADI Design Museum, il sindaco Renzo Macelloni ha ricevuto da Sergio Costa, presidente dell’associazione culturale Plana da lui fondata nel 1977, un altro prestigioso premio.

A Peccioli, infatti, è stato assegnato il 7° Etico Ethical Award, premio dato da una giuria selezionata agli enti che indirizzano la propria attività allo sviluppo di progetti per il riconoscimento e l’innovazione dei luoghi, della storia e delle identità culturali nell’ottica e nello spirito dei valori etici.

"Il tema dell’etica in rapporto con l’ambiente e i nostri territori è un punto saliente per la valorizzazione del nostro benessere – spiega il presidente dell’associazione culturale Plana, Sergio Costa nel descrivere il riconoscimento e l’evento legato al progetto etico -. Oggi è più che mai sentito e urgente se osserviamo il rapido incremento della popolazione e allungamento della vita del nostro pianeta". Nelle motivazioni che, nel dettaglio, hanno portato il comitato a scegliere Peccioli per il premio, si sottolinea come, "il sindaco Renzo Macelloni, con il suo lavoro si è distinto per aver risanato la vecchia discarica e trovato un modo sostenibile e produttivo per smaltire e gestire i rifiuti. Ora a Peccioli la spazzatura viene utilizzata per produrre energia pulita, per realizzare opere e infrastrutture utili alla comunità. E i proventi della Belvedere Spa, che gestisce l’impianto, sono stati reinvestiti in nuove tecnologie che rientrano a pieno titolo in un piano di economia circolare".