"Analisi sulla terra bluastra delle nuove aiuole"

SANTA CROCE

"Un dirigente del Comune di Santa Croce, con una determina, chiede di effettuare specifiche analisi chimiche della terra delle quattro vasche realizzate sul piazzale dello stadio Masini. E’ stata contattata una ditta specializzata nella esecuzione di analisi e campionamento che ha rimesso un‘offerta complessiva pari a 1.661,64 euro".

Lo scrive il consigliere comunale di opposizione Enzo Oliveri del gruppo Asma 2.1. Lo stesso Oliveri, già nel mese di novembre, aveva segnalato – criticandone la realizzazione – il riempimento delle nuove aiuole per la piantumazione dji alberi con terra bluastra.

"A questo punto mi corre l’obbligo di presentare una interrogazione per capire in base a quale motivo la terra presente all’interno delle vasche deve essere sottoposta a specifiche analisi chimiche e se le analisi chimiche sono state effettuate per tutte le sei aiuole o solo per quelle davanti allo stadio visto che dentro le altre ci hanno già piantato gli alberi".

"Nel contesto – conclude Enzo Oliveri chiederò anche di avere copia delle risposte di tutte le analisi effettuate alla terra e su quali vasche la ditta specializzata le ha effettuate per capire se è presente qualche problema oppure è tutto normale. Chiederò anche se in precedenza in altre occasione di piantumazione di alberi in altre zone sono state effettuate analisi chimiche alla terra".