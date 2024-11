Amici della Zizzi. Addio al padre dell’associazione

Il territorio ha perso un uomo dal cuore grande. E’ venuto a mancare a 59 anni Riccardo Ripoli, conosciutissimo fondatore e presidente dell’associazione Amici della Zizzi, nata nel 1987 e impegnata nella prevenzione e accoglienza dei minori in difficoltà. L’associazione da lui creata e animata – una casa estiva di questa realtà si trova a Orentano – è da decenni un punto di riferimento importante per il sostegno di tanti minori in difficoltà sia tramite l’affido familiare sia tramite attività come il doposcuola. L’Associazione Amici della Zizzi nacque proprio per volere di Ripoli, in memoria della madre Anna Sofia detta “Zizzi”. Insieme ad altri, Riccardo aveva iniziato, l’anno precedente, a dare ripetizioni privatamente a bambini con disagio ma da subito sentì l’esigenza di fare qualcosa di più. Riccardo Ripoli, figlio di un commercialista, era laureato in economia e commercio, ma ha dedicato la vita all’associazione insieme alla sua compagna di vita, Roberta, fin dal primo momento. Nel corso degli anni, ha accolto e aiutato – si apprende – oltre 1000 bambini e ragazzi, creando spazi sicuri e colmi di affetto come la Casa di Orentano, progetto nato per vacanze estive e weekend a contatto con la natura, e programmi di doposcuola.Tutte le estati Riccardo Ripoli organizzava inoltre una vacanza a Lipari con più di venti bambini, e poi gite in barca per permettere di fare nuove esperienze, gite culturali, passeggiate nei boschi o all’Abetone, per quelli che non avevano mai visto la neve nella loro vita. Il funerale si terra martedì alle 14 nella chiesa di Sant’Agostino a Livorno.