Alunni del Cattaneo e gli amici olandesi

Ha feteggiato 15 anni lo scambio culturale tra il Fortes Lyceum di Gorinchem, in Olanda, e l’istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato. nei giorni scorsi una delegazione olandese è arrivata in Italia , ospite degli studenti della 4A del corso in relazioni internazionali per il marketing e delle loro famiglie, per visitare alcune città come Firenze, Siena, Pisa e Lucca. A San Miniato il gruppo proveniente dai Paesi Bassi è stato ricevuto in municipio a San Miniato dalla vicesindaca Elisa Montanelli, accompagnato dalle docenti Arina Muller e Lisa Den Tuinder. L’obiettivo principale dello scambio culturale è stato il potenziamento della conoscenza e competenza linguistica, lo sviluppo delle abilità informatiche e pubblicitarie, la riflessione sui beni culturali del proprio territorio, ma anche lo sviluppo di relazioni interpersonali.