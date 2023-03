Altro blitz alle Cerbaie Sanzioni e sequestri contro lo spaccio

Il giro di vite continua, sempre più pressante e sempre più capillare. Ancora un blitz. Alcuni grammi di marijuana sequestrata, un ritiro della patente, due comunicazioni alla prefettura e venti sanzioni per infrazioni al codice della strada. Sono le principali misure adottate giovedì dagli agenti delle polizie municipali dei Comuni di Fucecchio, Altopascio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Santa Croce sull’Arno. Le azioni contro lo spaccio della droga nei boschi delle Cerbaie si fanno sempre più intensi. Sempre questa settimana, in zona erano intervenuti gli uomini della polizia di Stato, anche con gli agenti a cavallo. Insieme ai colleghi impegnati sulle volanti che si muovevano lungo le strade sono stati ben otto gli agenti a cavallo presenti sulle colline del polmone verde del comprensorio per mettere sotto la lente il bosco trasformar in un market della droga.

Giovedì, appunto, è stato il turno delle polizie municipali e prossimamente sono attesi nuovi controlli di altre forze dell’ordine: le Cerbaie sono un fronte sul quale si concentra un’azione sinergica.Tornando all’ultimo blitz delle polizie municipali c’è da segnalare che sono stati oltre 50 i veicoli fermati. Oltre al sequestro di marijuana e al ritiro della patente di un commerciante, le due comunicazioni alla Prefettura sono state rispettivamente per detenzione di sostanze stupefacenti e per presunta detenzione. Tra i fermati anche un giovane padre, preoccupatissimo che la famiglia potesse scoprire questo drammatico risvolto della sua vita.

