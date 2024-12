Altair Chemical, rapporto di sostenibilità: nel segno dell’economia circolare

SALINE DI VOLTERRAAvvio del progetto di ricerca per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, abbattimento delle emissioni in atmosfera e trasformazione delle produzioni in ottica di economia circolare, attenzione ai dipendenti e attivazione di sinergie per l’alternanza scuola-lavoro con istituti tecnici locali. Sono questi alcuni dei risultati raggiunti nel secondo Rapporto di Sostenibilità di Altair Chemical, relativo all’anno 2023, chiusosi con la fusione aziendale tra gli stabilimenti di Saline di Volterra e il piemontese di Pieve Vergonte.

"Il processo di sviluppo e rafforzamento della divisione cloro-alcali di Esseco Industrial viene sancito dai diversi traguardi tagliati in questo secondo Rapporto, frutto di un percorso di rinnovamento e potenziamento produttivo e di attenzione ambientale che continua con ingenti investimenti tuttora in corso – spiega Roberto Vagheggi, direttore generale di Esseco Industrial e ad di Altair Chemical – Nel corso del 2023, a Saline di Volterra, sono stati avviati i lavori dello stadio a cui abbiamo contribuito con il Bonus Sport per 1,6 milioni di euro, abbiamo donato una piccola area giochi a una scuola d’infanzia".

Ci sono poi le certificazioni e i riconoscimenti che testimoniano l’impegno in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale di Altair Chemical come l’ottenimento, per la terza annualità consecutiva, della medaglia Gold di Ecovadis, che solo il 5 per cento delle società valutate è in grado di ricevere.

"Sul versante energetico, – conclude l’Amministratore Delegato di Altair Chemical – abbiamo effettuato in Toscana uno studio di fattibilità sul potenziale geotermico nei pressi dello stabilimento che sarà alla base di eventuali sviluppi futuri, contando sul supporto e l’apertura al dialogo delle istituzioni locali". Attenzione poi al dialogo tra lavoro e formazione grazie alla convenzione sottoscritta con l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Volterra.