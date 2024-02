"Alle elezioni con un cartello civico vincente"

In un post al vetricolo con il sindaco uscente e il Pd, Manola Guazzini, leader di CambiaMenti spiega il progetto politico per il quale sta lavorando in visrta del voto di giugno. "Continuo a lavorare per una lista civica, a cui si aderisca a titolo individuale, senza accordi con i partiti – si legge , sulla base dei fondamenti programmatici di CambiaMenti e delle convergenze sulle cose che si sono determinate in questi cinque anni, con la base più larga possibile, con l’unica discriminante dell’accettazione del fondamento della Costituzione". "E con l’impegno, su temi divisivi, come ad esempio le vicende del confine orientale – aggiunge –, a promuovere, invece che manifestazioni celebrative a senso unico, seri dibattiti tra storici. Quello che fanno o faranno i partiti non mi interessa: voglio metterli tutti (Pd compreso) si fronte a una spinta civica fortissima che imponga una vera inversione di tendenza".