Alle 11 Lune il monologo di Jonathan Canini: "Vado a vivere con me"

PECCIOLI

Nel cartellone di 11Lune arriva il 29 luglio alle 21.30 il comico Jonathan Canini con Vado a vivere con Me. L’esilarante spettacolo con cui il nuovo asso della comicità toscana sta ottenendo un sold out dietro l’altro. Attraverso fatti realmente accaduti, monologhi spassosi e straordinarie disavventure, Canini vuole spiegare al pubblico che quando lasciamo il "nido" curato e coccolato dei genitori, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini in cui ci imbattiamo andando a vivere da soli. Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se è la prima volta. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre: Pamela di San Miniato, il Bullo, il fattone. Lo spettacolo è scritto insieme a Walter Santillo, che cura anche la regia. L’evento è in collaborazione con LEG Live Emotion Group. Canini all’età di 17 anni inizia le sue prime esperienze di cabaret. Tra un video sui social e un’esibizione, Jonathan raggiunge un pubblico sempre più ampio facendosi apprezzare per le sue interpretazioni del vernacolo toscano, come lo spettacolo Cappuccetto rozzo.