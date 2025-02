Allagamenti e strade chiuse. Stesse criticità mai risolte

Le maggiori criticità in via del Castellare, la strada del cimitero, a Santa Croce e in via delle Fontine a Orentano e in via dei Confini, al confine tra Santa Croce e Castelfranco nella zona di Staffoli. Queste tre strade sono state chiuse dalla protezione civile e dalle polizie municipali dei due Comuni. Si è trattato di chiusure temporanee, limitate a parte della mattinata di ieri, ma non per via dei Confini (foto destra) che è rimasta interrotta fino alla notte. Ma che riportano a galla i problemi causati dalle forti piogge come quelle che tra la serata di giovedì e la mattinata di ieri hanno interessato il comprensorio del Cuoio, in particolare i territori comunali di Castelfranco e Santa Croce. Piogge che hanno messo a dura prova il reticolo idraulico minore, in particolare i fossi e i canali di scolo verso Antifosso, Collettore e Usciana delle acque dai centri storici e dalle zone industriali. A Santa Croce allagamenti importanti anche in via Piedimonte, al confine con Castelfranco e in via San Tommaso (foto sinistra) e strade limitrofe. A Castelfranco è stato istituito il senso unico alternato in un breve tratto di via Piedimonte a causa di un piccolo smottamento. Lungo via Montefalcone nel tratto di salita si è verificato un altro piccolo smottamento della costa, che non ha interessato la sede stradale, ma è comunque stato segnalato. La situazione è costantemente tenuta sotto controllo dalle amministrazioni comunali e dalla protezione civile.