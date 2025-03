Alla scoperta della cucina giapponese

Un ciclo di appuntamenti teorico e pratici dedicati alla cucina giapponese con uno chef esperto, il maestro Kentaro Kitaya, che insegnerà come realizzare piatti, ma anche tendenze e abbinamenti particolari della tradizione nipponica. L’iniziativa è di Casa Parakultural e si terrà il 14, il 21 il 28 marzo. Un affascinante viaggio nel mondo della cucina giapponese, alla scoperta dei segreti, delle tecniche e degli ingredienti che la rendono così amata e apprezzata in tutto il mondo. Il corso, suddiviso in tre lezioni, si svolgerà nei locali dell’associazione con orario 17-18.30. Le lezioni spazieranno dai grandi e intramontabili classici alla cucina popolare moderna, allo street food. Non mancheranno tre tipi di sushi, frittata giapponese, teriyaki di pollo e zuppa di miso. Gli allievi in breve saranno in grado di realizzare da soli molti menù complessi e completi. Per informazioni: 320 4104715.