Alla fiera San Costanzo una piazza la città trovò

PONSACCO

La fiera di San Costanzo porta in regalo... la nuova piazza della Repubblica. "La apriremo il prossimo mercoledì – annuncia il sindaco Gabriele Gasperini – E, come avevo già detto, non ci sarà alcuna inaugurazione per rispetto degli enormi disagi causati dal cantiere dei lavori a commercianti e residenti. Credo ci sia ben poco da festeggiare". Anche senza nastro e senza festa, comunque, la piazza tornerà a essere fruibile ai ponsacchini di ogni età ed estrazione.

I lavori in piazza della Repubblica sono iniziatia giugno dello scorso anno. Il cronoprogramma iniziale di dieci mesi di cantiere è stato sforato di sei mesi con polemiche, petizioni, proteste, raccolta firme promosse contro l’amministrazione guidata dall’ex sindaca Francesca Brogi dall’attuale sindaco Gabriele Gasperini. Cantiere che si è allungato anche per i ritrovamenti archeologici effettuati durante l’esecuzione dei lavori già dopo poco più di un mese dall’apertura del cantiere.

Ora la piazza apre in occasione della fiera che, come ogni anno, richiamerà a Ponsacco migliaia di persone da tutta la Valdera. "Sarà una fiera simile alle altre delle precedenti edizioni – dice il sindaco Gasperini – Ma avrà un’organizzatore ponsacchino, vale a dire l’associazione Artwork Village che coordina e si fa aiutare dal resto delle associazioni ponsacchine". Questa la scelta dell’amministrazione Gasperini per la fiera. Gasperini che nell’ultimo consiglio comunale ha affermato, tra l’altro, che le risorse economiche per l’organizzazione della manifestazione di San Costanzo sono la metà di quelle degli anni scorsi per responsabilità della passata amministrazione che ha lasciato il bilancio in ordine, ma pochissime risorse per le spese correnti. Il 15 ottobre la settimana della Fiera si concluderà con la settantaduesima edizione della Coppa del Mobilio, gara ciclistica in linea riservata alla categoria Elite under 23 e gare a cronometro ai primi quindici classificati della corsa in linea.