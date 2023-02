Alex Zanardi Robert Kubica Simona Atzori

La vita di Alex Zanardi è sempre stata a tutto gas. Il 15 settembre 2001 nel circuito di Lausitzring, in Germania, a pochi giri dal termine di una gara di Formula Cart il pilota italiano rimane coinvolto in un pauroso incidente che gli causò l’amputazione delle gambe. Il pilota è soccorso dalla moglie Daniela e in elisoccorso trasferito all’ospedale di Siena.

Robert Kubica è un pilota polacco di Formula 1 che ha corso per BMW e per Renault dal 2006 al 2010. Un grave incidente di rally nel 2011 ha messo in stand by la sua carriera e la sua vita. Kubica è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico per salvargli la mano e per ricomporre la frattura ad una gamba. La sua mano è rimasta paralizzata. Ha lottato, ha cambiato abitudini, ma la vita ha continuato a dargli grandissime soddisfazioni!.

Simona Atzori è una ballerina, scrittrice e disegnatore italiana. È nata senza braccia, ma condivide la sua arte in un modo speciale, usando i piedi e il sorriso, come afferma nella sua autobiografia: "Ho imparato a non definirmi per ciò che mi manca, anzi ciò che gli altri vedono come una mancanza e la mia forza".