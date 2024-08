Morte di Alessio, il dolore. Stop alla sagra per lutto, la scelta della contrada

Bientina (Pisa), 22 agosto 2024 – Non si farà la festa della ficattola. Una tradizione a Quattro Strade di Bientina da più di trent’anni. Il comitato della contrada ha annullato la manifestazione sia per questo fine settimana che per il prossimo. Troppo grande il dolore per la morte di Alessio Cerullo, 37 anni, travolto lunedì mattina, da un autobus di linea di Autolinee Toscane in via Orsini a Cucigliana. Alessio era molto conosciuto e stimato in paese, era legatissimo al Palio e alla contrada di Quattro Strade di cui a lungo era stato capitano. E’ Iacopo Masini, un amico di Alessio, anche lui della contrada, a ricordare a nome di tutti il 37enne ed a spiegare le ragioni per le quali, in questi giorni, non c’è spazio per fare festa. “Alessio era una persona benvoluta da tutti, partecipava con passione alla vita dell’associazione e del palio – spiega Masini –: realtà che sono motore della socializzazione in paese, che mettono in contatto generazioni diverse. Alessio ha cresciuto tanti ragazzi che oggi hanno più di vent’anni, li ha tenuti sotto la sua ala e tutti gli hanno sempre voluto bene”.

“Il nostro è un palio che si disputa con i cavalli – aggiunge ancora Iacopo – . Alessio aveva una grande passione per i cavalli: l’ultima volta che ci siamo visti alcuni giorni fa abbiamo parlato proprio di questo. In contrada siamo tutti amici, si condividono tante esperienze, dalle passioni a momenti di tempo libero, fino alle vacanze. Ho perso un amico, tutti lo abbiamo perso: è stato anche il mio testimone di matrimonio”.

“La nostra associazione ha deciso che la festa della contrada non si farà – conclude Masini –, così è stata annullata. E’ più di trent’anni che esiste, ed è la festa della ficattola, ogni anno sempre nella stessa data. Ma ora è il momento del dolore e non della festa”. La contrada è guidata da Antonio Grisafi, come presidente. Il capitano è Nicolas Lorenzo Zeoli, cugino di Alessio che sui social ha scritto: “Non ti dimenticherò mai. C’è solo un capitano”.

Intanto proprio sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio. Lacrime e sgomento per la morte tragica del 37enne, amante della bicicletta e della musica, un dipendente di Acque Spa molto apprezzato dai colleghi e dall’azienda. “La Vita è vigliacca, non so cosa dire.. sono senza parole”, scrive un amico. Mentre un collega: “La tua musica mi mancherà ci mancherà moltissimo, come il tuo sorriso quando uscivi e ci salutavamo. Non vedevi l’ora di arrivare a casa e riuscire di nuovo con la tua bici”. Sull’incidente ci sono indagini in corso della municipale coordinate dalla procura di Pisa. Le esequie non sono state ancora fissate.