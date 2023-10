"Alberi donati al Comune sono quasi tutti secchi"

SANTA CROCE

"Dieci dei dodici alberi donati al Comune dalla Polisportiva Spensierati, e piantati nei parchi di via Settembrini e via Cecco Angiolieri, sono seccati o sono stati abbattuti". A dichiararlo è il consigliere Enzo Oliveri, del gruppo Asma 2.0. "In questi giorni sono andato insieme ad un agronomo nel parco di via Cecco Angiolieri dove sono stati piantati 8 alberi e abbiamo accertato che di questi, 6 sono secchi e 2 sono in pessime condizioni, tanto da necessitare le cure attente di uno specialista affinchè non secchino anch’essi – spiega Oliveri – Successivamente sono andato nel parco giochi di via Settembrini e dei 4 alberi piantati, tre sono stati rimossi perchè abbattuti nei mesi passati da dei ragazzi e l’unico rimasto è secco. Chissà che cosa dichiarerà la sindaca vedendo che quasi tutti gli alberi sono seccati per colpa di un’amministrazione che non ha saputo rispettare quanto donato dall’associazione paesana Polisportiva Spensierati, vanificando così le parole pronunciate al momento della loro piantagione e l’aspettativa di una Santa Croce sempre più bella".