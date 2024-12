Al via lavori per 900mila euro. Maricò va al Centro Giovani. Nuovo nido in lungarno Tripoli

SANTA CROCE

Il centro per l’infanzia e l’adolescenza Maricò chiude le porte della sede di lungarno Tripoli e dal 7 gennaio si trasferisce al Centro Giovani in largo Bonetti. Ad anno nuovo nell’edificio del lungarno iniziano i lavori di ristrutturazione da 900mila euro (600mila con il Pnrr, 300mila fondi comunali) per ricavare nella struttura trenta posti per l’asilo nido. Alla fine dei lavori i nidi di Santa Croce passeranno dagli attuali 74 posti a 110. "Da questa riorganizzazione infatti scaturirà un potenziamento dei servizi educativi in continuità con quelli offerti dal Centro Giovani – spiega il Comune di Santa Croce – La progettazione futura, quindi, vedrà lo spostamento delle attività 0-11 anni al Centro Giovani, insieme alla promozione di azioni educative rivolte alla fascia d’età 11-14 anni e 15-35 anni".

"Il futuro delle nostre attività – spiega l’assessore ai servizi educativi Valentina Fanella – verrà ridisegnato per implementare la qualità della nostra offerta educativa, mettendo in evidenza le nostre eccellenze, valorizzando ancora di più le collaborazioni in atto e avviandone nuove. E’ uno sforzo economico importante per il Comune questo stanziamento di 300mila euro, ma crediamo che sia giusto investire in questi servizi, primo passo sarà il potenziamento dei posti per l’asilo nido che, ultimato il progetto diventeranno oltre 100. Altro aspetto sarà invece quello della creazione di un sistema educativo integrato, trasversale, accogliente che fornisca opportunità e ricchezza culturale, formativa ed educativa per tutti i cittadini dalla nascita in poi, in una continuità sociale che ne riverberi gli effetti".

g.n.