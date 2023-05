Al via la sagra della Nozza Tutti gli eventi

Dal primo Palio Remiero alla nuova disposizione del palco e degli stand in piazza della Resistenza. Si prepara ad entrare nel vivo il Maggio Calcinaiolo con due settimane ricche di appuntamenti. Si comincia sabato 20 maggio dalle 19 in piazza Indipendenza con l’apertura della 46esima edizione della Sagra della Nozza, quest’anno impreziosita dal debutto del primo Palio Remiero. "Un’assoluta novità – ha spiegato Nicola Reali, presidente della Deputazione di Santa Ubaldesca –. I tre rioni La Nave, Montecchio ed Oltrarno si affronteranno in tre gare sui 200 metri per vincere premi in denaro distribuiti tra primo, secondo e terzo premio. Un contributo per i tre rioni messo a disposizione per la formazione dei vogatori".

A seguire, sempre sabato, dalle 21.30 tornano in piazza i Capsule Corp Cartoon Cover Band che canteranno le sigle dei cartoni animati. Stand della Nozza e stand gastronomici aperti. Domenica invece la musica in piazza si accenderà dalle 16, alle 19 ci sarà la tombola a premi e dopo cena, oltre agli stand aperti, alle 21.30 ci sarà lo spettacolo della Brigata dei Dottori con ‘L’assi’urazione’. Durante la prossima settimana spazio poi agli appuntamenti religiosi fino alla processione di sabato 27 maggio alle 21.30 e la messa di domenica 28 alle 11.30 con la benedizione dei gonfaloni rionali. Il Maggio Calcinaiolo culminerà poi con la 186esima Regata Storica in onore di Santa Ubaldesca di domenica 28 maggio prevista dopo la sfilata con il corteo dei vogatori che inizierà alle 17.30. Il cartellone degli eventi si concluderà con la cena storica in centro (su prenotazione) di sabato 3 giugno.