Al via il carnevale d’autore. Sole, colori e tanta musica. Oltre mille alla prima sfilata

SANTA CROCEIl sole anche quest’anno bacia e fa brillare la prima sfilata del carnevale d’autore di Santa Croce che debutta davanti a oltre mille persone. Tra cucina e cuochi (La Nuova Luna), cuba e mojiti (Il Nuovo Astro), tribù indiane (Gli Spensierati) e intelligenza artificiale (La Lupa), come si vede dalle foto del bravissimo Riccardo Lombardi, i quattro gruppi sono entrati in piazza uno dietro. "E’ andata benissimo – dice il presidente del comitato Maurizio Donati – La gente ha risposto bene anche al ritorno del biglietto. Sarà difficile da parte della giuria scegliere chi vincerà i premi". Entusiasta anche il sindaco Roberto Giannoni al suo primo carnevale da... primo cittadino. "Bellissimo – la prima parole di Giannoni – Bella esperienza. Le maschere sono tornate ai tempi d’oro. Affluenza di pubblico molto importante e carri molto belli. Tutti i gruppi si sono impegnati molto e il biglietto d’ingresso ha ridato valore al carnevale d’autore".

"Il mio gruppo si è divertito – dice Massimo Belei della Nuova Luna (foto sopra a sinistra). Prima uscita davvero bella anche da parte degli altri gruppi. Sono contento soprattutto per i giovani coinvolti e per il nostro carro davvero bello". "Ci siamo divertiti un sacco – le parole di Mirco Pieragnoli del Nuovo Astro (foro sopra a destra). Il gruppo da stamani è stato un fermento e divertimento assoluto alla stanza. C’era voglia di carnevale. Siamo piaciuti. Per l’entusiasmo e l’euforia che c’è nel gruppo ce la giochiamo". "Bel carnevale – inizia Stefano Zingoni degli Spensierati (foto in basso a sinistra). Noi siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto". "Giornata meravigliosa e sole come l’anno scorso – il commento di Simonetta Carpina della Lupa (foto in basso a destra) – Noi siamo contenti di aver portato in piazza una mascherata originale".

g.n.