Al Teatro Era i grandi classici

In scena questa sera alle 21 al teatro Era ‘Ecuba. La Cagna Nera’ , con Giovanna Daddi, testo tratto da Le Troiane di Euripide, con la drammaturgia e regia di Dario Marconcini, le scene e luci di Riccardo Gargiulo e Maria Cristina Fresia. Musica tratta da Stravinskij, per una produzione Teatro Buti. "Fra le molte vittime che agitano Le Troiane di Euripide spicca la figura di Ecuba che riassume la sofferenza, il dolore, la disperazione, il vuoto, l’impotenza delle donne vinte e violate dalla guerra, ridotte in catene, orfane o vedove - dice il regista - Lungi dal volere attualizzare questa tragedia: dobbiamo renderci conto che i versi di Euripide ci portano nella dimensione del mito che supera lo spazio e il tempo".