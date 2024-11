Al servizio dei più giovani. I 40 anni di "Method": "Interventi a tutto tondo"

Psicologia, medicina e pedagogia. A Perignano esiste da 40 anni un centro dove queste tre branche del sapere si incontrano. Siamo al Centro Method nato nel 1984, qui lavora un’equipe di psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, logopedisti, neuropsichiatri infantili e mediatori familiari. Un’idea nata da Monica Pratelli, direttrice clinica della struttura.

"Ero una giovane insegnante di sostegno — racconta — dall’esperienza nel dover affrontare le difficoltà dell’infanzia è nato il progetto di istituire un luogo in cui tutti, bambini e genitori, potessero trovare aiuto. Ero molto giovane e fin da subito mi sono avvalsa di ottime collaborazioni come Sandra Matteoli, pedagogista clinica, Vincenzo Ignone neuropsichiatra infantile che purtroppo non c’è più e Domenico Pratelli psicologo e psicoterapeuta. Uno staff che di anno in anno si è allargato fino ad accogliere tre generazioni diverse di professionisti". Oggi oltre ai fondatori il centro vede Giuse La Mesa come direttrice sanitaria e gli specialisti: Carolina Sofia Amador, Maria Chiara Bellini, Irene Campioni, Sabrina Cavallini, Maria Gioia Duranti, Giuseppina Gosciu, Elia Guidi, Martina Palavisini, Federica Parri, Michela Pellegrini, Francesca Rifiuti, Martina Tonioni, Rachele Vanni e Valentina Vannozzi.

"Avere uno staff con età e formazione differenti — spiega —rende il nostro lavoro quotidiano sempre stimolante e ricco di scambi. Il nostro obiettivo è quello di offrire un intervento a tutto tondo: ci occupiamo di infanzia e di adolescenza coinvolgendo quando necessario la famiglia e la scuola. All’inizio non è stato facile farci conoscere, adesso è molto gratificante sapere di essere una realtà di riferimento per il territorio e non solo". Una sfida che si rinnova ogni giorno cercando di stare al passo di un mondo che cambia velocemente. "Cerchiamo di leggere in anticipo i cambiamenti — conclude — lavorando su quelli che possono essere gli interventi di prevenzione. Fondamentale è la collaborazione con i medici di base e i pediatri. Adesso esiste una maggiore consapevolezza dei ruoli e maggiore disponibilità nel chiedere aiuto a uno specialista quando se ne sente il bisogno. Un passaggio fondamentale per capirne un po’ di più su ciò che succede quotidianamente nelle nostre vite".

Per festeggiare il traguardo dei 40 anni, il Centro Method organizza un Open Day venerdì 22 novembre. Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la struttura e partecipare a sportelli di consulenza gratuita, laboratori per bambini e bambine e a un incontro informativo sulle difficoltà della crescita. Nel corso dei mesi di novembre e dicembre si svolgeranno dei webinar formativi gratuiti per far luce su sviluppo cognitivo, emotivo e socio-relazionale. Si comincia lunedì 11 novembre con un approfondimento sullo sviluppo del linguaggio per poi continuare con focus sulla psicomotricità, sulla collaborazione tra scuola e famiglia ma anche su mutismo selettivo, disturbi dell’apprendimento e sull’uso consapevole degli strumenti digitali nell’infanzia.