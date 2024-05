Addio al mitico vespista Giuseppe Cau, aveva 95 anni

Pontedera, 31 maggio 2024 - Era un giorno del 1951 quando il dottor Enrico Piaggio chiamò tutti nella sua villa di Genova per dire: «Bravi ragazzi, avete portato la Vespa sul tetto del mondo». Giuseppe Cau, romano di nascita e pontederese di adozione, era lì come è sempre stato lì, pronto, a partire per un collaudo di 400 o più km. All'età di 95 anni compiuti lo scorso dicembre si è spento un mito nel mondo della Vespa.

Collaudatore e pilota, uno dei grandi della storica 'Sei Giorni' del 1951, Giuseppe Cau ha raccontato passo dopo passo, anno dopo anno, la storia di quella che è diventata un'icona mondiale. Sempre con quel numero 94 che l'ha sempre accompagnato tanto che Piaggio lanciò la Vespa Px Super Cau 94, realizzata in 99 esemplari.

Nel 2018 la visita a Papa Francesco, con tanto di doppio regalo: una Vespa bianca ed il suo libro 'Il Cavaliere della Vespa'.

Tanti gli aneddoti, i racconti, le storie ma anche le favole così belle da sentirsi raccontare sulla storia di Cau. Ora è il tempo dei ricordi che già in tantissimi stanno sviscerando pensando a lui e alla mitica squadra acrobatica.