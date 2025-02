Addio a Paolo Biasci. La comunità di Lari piange l’ex sindaco

Un protagonista del territorio. Un uomo che con il suo impegno l’ha segnato profondamente. Un dolore per tutta la comunità larigiana e per tutto il comune di Casciana Terme-Lari, la perdita improvvisa dell’ex assessore ed ex sindaco di Lari, Paolo Biasci. Aveva 74 anni. Il decesso è avvenuto ieri mattina, attorno alle 10.30. Tante sono le cose che a Lari parlano di lui. L’amministrazione comunale – si legge in una nota – esprime cordoglio ai familiari di Biasci e ne condivide il dolore. Paolo Biasci è stato sindaco di Lari dal giugno 1978 al dicembre 1991 ed è stato figura di riferimento per la sinistra locale. La sua azione amministrativa ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della zona commerciale e industriale di Perignano, portando avanti la programmazione ereditata dal predecessore Alvaro Bacci (sindaco dal 1967 al 1978), dove realizzò anche il depuratore. Ma questo è solo uno dei tanti fronti che hanno vuisto impegnato Biasci. A Perignano – si ricorda – ristrutturò anche piazza Vittorio Veneto. Durante la sua lunga attività al timone dell’amministrazione comunale si impegnò per la crescita della Sagra della Ciliegia – autentica eccellenza del territorio – e dell’attività agricola. Biasci, nelle vede di sindaco, dette nuova veste al teatro di Lari, ristrutturò il palazzo comunale, completò anche l’acquedotto Lari - Casciana Terme.

Un impegno sul territorio, quello di Biasci che è continuato anche dopo. Era molto attivo nel mondo del volontariato con impegni costanti nella Misericordia, nell’associazione Auser e sindacalmente si impegnava per i pensionati. Il funerale alle 15 di oggi, sabato 8, con partenza dall’abitazione in via dei Ciliegi 20 a Lari. La messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Leonardo. Biasci lascia la moglie, la figlia e due nipoti. Il figlio di Paolo, Gilberto (per alcuni anni collaboratore de La Nazione), morì in un tragico incidente nel 2019.

C. B.