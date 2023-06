Acquazzone in città provoca l’allagamento del sottopasso

Un acquazzone, breve ma intenso ha creato qualche problema alla viabilità del centro città. Ieri, nel primo pomeriggio, la pioggia caduta copiosa per alcuni minuti ha messo ko il sottopasso ferroviario che collega via della Stazione vecchia con il viale del Risorgimento. L’acqua piovana infatti non è riuscita a defluire velocemente nelle fogne. Il sistema di pompaggio dell’acqua è andato in tilt e il sottopasso si è allagato velocemente causando non pochi disagi al traffico che hanno dovuto trovare una via alternativa, tra cui il sottopasso di via Roma che per fortuna non è finito anch’esso sott’acqua. L’allagamento del sottopasso di via della Stazione Vecchia, che già in passato ha causato non pochi problemi, è stato risolto dai tecnici dopo alcune ore.