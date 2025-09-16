L’Italia sia solida con la Nato

Pontedera
CronacaAccoglienza calorosa per don Rafael
16 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
Accoglienza calorosa per don Rafael

La Terra del Silenzio ha dato il benvenuto a don Rafael, il nuovo parroco. Con una cerimonia molto partecipata, e con l’incontro avvenuto fra il sacerdote e il sindaco Tedeschi in rappresentanza di tutta la comunità. È seguita poi la messa alla presenza del vescovo di Volterra monsignor Roberto Campiotti. Dopo la messa c’è stato un buffet conviviale per festeggiare. Dopo cinque anni a Casole don Rafael Plicta, che tutti chiamano don Raffael, è arrivato per occuparsi della parrocchia di Lajatico in Valdera, paese natale di Andrea Bocelli. Il 7 settembre nella Chiesa di San Leonardo a Lajatico, la comunità aveva invece salutato don Michele, parroco per dodici anni, un sacerdote che è stato una presenza costante, un punto di riferimento, una voce che ha saputo parlare al cuore di tutti.

"Ha camminato accanto a noi nei momenti di gioia e in quelli più difficili – aveva detto il primo cittadino – portando parole che non erano solo religiose, ma profondamente umane. In questi anni ha saputo costruire ponti, non muri. Ha saputo accogliere, non giudicare. Ha saputo donare tempo, energie, pensieri". E don Rafael – apprezzatissimo nelle comunità che lo hanno avuto come guida – saprà fare lo stesso. "Un benvenuto sentito e importante al nostro nuovo parroco", scrive il primo cittadino. A Casole era stato nominato dal vescovo Alberto Silvani nell’autunno 2020.

