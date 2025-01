Accesso in città. Implementata la sorveglianza

VOLTERRAImplementare la videosorveglianza delle vie di accesso alla città per contrastare episodi di illegalità. Questa è l’intenzione della giunta comunale di Volterra che fa sapere di aver preso atto e fatto propri i contenuti delle relazioni tecniche di fattibilità presentatele, di aver approvato lo studio di fattibilità del progetto Volterra Sicura e di disporne la futura attuazione, subordinandone la realizzazione al reperimento dei fondi necessari.

"Si tratta di uno strumento di valutazione in più – spiega Giacomo Santi, sindaco di Volterra –. Ed è una misura che serve soprattutto alla luce dell’aumento dei casi di truffa ai danni di alcuni abitanti". Attualmente il Comune di Volterra è dotato di un sistema integrato per il controllo dei varchi Ztl che consiste in 4 telecamere, oltre a un sistema di 2 telecamere al parcheggio del Bastione, 3 alla Pista, 2 nel parco di Piazzale 25 Aprile, 4 al Parco Fiumi, 1 esterna al museo Guarnacci, 1 al passo del Gualduccio e un sistema di 2 all’ascensore del parcheggio Gioconovo.

Considerata la volontà dell’Amministrazione di voler estendere il controllo anche alle vie di accesso alla città e considerato che a tale fine era stato avviato uno studio di fattibilità del progetto "Volterra Sicura" che ha coinvolto interdisciplinarmente il Settore 2, il Settore 4 e il Settore 7, si procederà quindi all’istallazione delle telecamere, dopo aver determinato caratteristiche degli impianti e criteri per il posizionamento e aver preso in esame tipologie diverse di impianti sia per modalità operative sia per costi di istallazione.

Tali impianti avranno tutti la caratteristica di effettuare riprese sia in entrata che in uscita dei veicoli con rilevazione della targa.