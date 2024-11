Accesa l’insegna Conad in via Carli: "Riapre lo storico punto vendita"

Ora c’è l’insegna Conad sullo storico punto di riferimento per la spesa di Ponte a Egola in via Spartaco Carli. Il personale, composto da 20 addetti, già in forza nel precedente esercizio, è stato interamente riconfermato. Con l’acquisizione di questo punto vendita, Conad Nord Ovest rafforza la propria presenza sul territorio, "garantendo ai clienti prodotti freschi – spiega una nota – che esaltano le eccellenze del territorio e una gestione moderna ed efficiente, che valorizza la sostenibilità ambientale e sociale".

I lavori per l’apertura del punto vendita sono stati pensati per razionalizzare gli spazi e inserire i reparti in un layout efficiente, per un’esperienza di acquisto ed un assortimento che si allinea ai ritmi di vita moderna e alle esigenze alimentari di tutti i clienti. Presente anche un’area dedicata al localismo, per offrire ai clienti la possibilità di riscoprire i sapori tipici del territorio con prodotti locali accuratamente selezionati, affiancati dalle referenze de "I Nostri Ori". "La nostra presenza a Ponte a Egola, in un territorio ricco di storia e che da sempre fa leva sui valori cooperativi, è per noi motivo di grande soddisfazione. – spiega il socio Conad Nord Ovest Armando Vanni – . Abbiamo lavorato tanto con la ristrutturazione, per poter offrire a questa comunità un punto vendita di qualità, efficiente e competitivo. Un negozio capace di integrarsi nel tessuto sociale e, attraverso la nostra nuova squadra, capace di poter continuare ad affermare i valori di questo territorio, che sono gli stessi in cui crede Conad". "Un ringraziamento particolare – aggiunge – al presidente della Cri di Ponte a Egola Paolo Micheli e al parroco Don Federico per l’organizzazione e sostegno della raccolta alimentare organizzata in occasione dell’apertura".