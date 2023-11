Accademia musicale. Grandi eventi

Fine settimana d’eccezione per l’Accademia Musicale Pontedera che sabato 2 e domenica 3 dicembre ospita al Museo Piaggio un’anteprima del Pontedera Music Festival 2024 il cui momento clou sarà la premiazione del maestro Franco Scala, fondatore e presidente onorario dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, uno dei centri di perfezionamento pianistico più importanti del mondo. La bolognese Sofia Donato, classe 2005, aprirà il ciclo tutto dedicato a Robert Schumann dei quattro concerti che si terranno sabato e domenica nell’Auditorium del Museo. Il via sabato pomeriggio alle 18.30 con il suggestivo Arabeske, op. 18 e il Carnevale di Vienne, op. 26. A seguire cena a buffet e alle 21.30 sarà la volta dell’olandese Nikola Meeuwsen, appena ventunenne e già vincitore nel 2012 del Concorso Steinway, e che nel 2024 debutterà come solista al Concertgebouw, che offrirà al pubblico la virtuosistica Toccata op. 7 ed una delle composizioni più complesse del compositore tedesco, la Grande Sonata op. 11 n. 1. Domenica alle 15.30 la premiazione del maestro Franco Scala con il sindaco Matteo Franconi, il maestro Maurizio Baglini, Riccardo Costagliola, il maestro André Gallo e il direttore del festival Luigi Nannetti. Alle 16 l’esibizione di Nicolò Cafaro con Studi sinfonici op. 13. Seguirà alle 18 l’esibizione di Nicolas Giacomelli con Kreisleriana op. 16. Agli appuntamenti parteciperanno anche gli studenti del liceo classico XXV aprile che hanno lavorato al progetto "Musica inclusica: (r)accordarsi per il futuro".