A piedi a Montenero da Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE

Tre consiglieri e volontari della Misericordia di Santa Maria a Monte sono andati a piedi a Montenero, al santuario della Madonna patrona della Toscana. Sono partiti in quattro da Santa Maria a Monte – Elisabetta Rossi, Paola Carloni, Andrea Guelfi e Simone Massetani – con il supporto di Roberto Fruzzetti e Donato Circelli che li hanno preceduti e seguiti, a seconda dei tratti, con un veicolo della Confraternita. A piedi sul sagrato del santuario sono arrivati Elisabetta Rossi, Paola Carloni e Simone Massetani. Poi tutti hanno preso parte alla messa e alla visita al santuario. "E’ una iniziativa nata dieci anni fa – racconta Simone Massetani – per riprendere una usanza antica dove molti devoti della Madonna di Montenero per grazia ricevuta venivano su al santuario da diverse parti della Toscana. Dieci anni fa, dopo l’operazione al polmone destro a cui sono stato sottoposto, decisi con altri consiglieri della Misericordia di riprendere questa bella tradizione. E anche quest’anno ce l’abbiamo fatta". Una bella soddisfazione per aver percorso quasi 50 chilometri con il pensiero rivolto alla Madonna patrona della Toscana.