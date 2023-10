A Peccioli l’arte diventa ‘architettura praticabile’

Un altro bagno di folla a Peccioli dove sabato 30 settembre è stata inaugurata We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri), nuovo progetto dell’artista Marinella Senatore, concepito proprio per la ‘piccola Atene’ dell’Alta Valdera e novità nella produzione dell’artista. Questa è, infatti, la prima volta in cui la Senatore ha realizzato un’architettura praticabile, pubblica e permanente.

L’opera, di proprietà di Belvedere Spa, andrà ad accrescere il patrimonio del MACCA di Peccioli, il primo esempio di Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto diffuso sul territorio, inaugurato lo scorso marzo.

L’opera installata a Peccioli rappresenta un unicum nella produzione dell’artista perché per la prima volta sono stati il paesaggio e la tradizione architettonica rurale in cui sarà inserita a ispirarne l’ideazione e la creazione.

L’opera è volutamente collocata nella parte periurbana di Peccioli andando a costituire un ideale confine tra lo spazio abitato e la zona rurale delle Serre, già messi in relazione attraverso il Palazzo Senza Tempo e la sua terrazza panoramica. We Rise by Lifting Others, pur inserita in uno spazio verde, rappresenta la continuazione ideale del progetto di recupero iniziato con l’Anfiteatro Fonte Mazzola, la Biblioteca Comunale e proseguito con il percorso ciclo-pedonale illuminato e il restauro del pozzo di Righetto, andando così a chiudere un programma in cui la riappropriazione di un territorio rurale, l’ampliamento dei suoi confini e la sua storia si ispirano a vicenda.