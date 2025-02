"A mente accesa" sul benesse emotivo: bullismo e cyberbullismo

Il benessere emotivo e psicologico è al centro di una serie di incontri promossi dal Comune di Montopoli. Il ciclo "A mente accesa" inizia dopodomani, venerdì 7 febbraio ed è scandito secondo un calendario selezionato di giornate mondiali: bullismo e cyberbullismo, disturbo del comportamento alimentare, autismo, gioco sano, Alzheimer. "Intendiamo – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini (nella foto) – creare occasioni di accoglienza e ascolto, in cui comprendere insieme come rispettare e sostenere le diverse modalità di funzionamento e le difficoltà che ognuno può vivere. Perché il benessere psicologico è una priorità che riguarda tutti noi". La lotta contro il bullismo e il cyberbullismo sarà il tema della prima serata che si svolgerà al centro giovani di via XXV Aprile a San Romano venerdì 7 alle 21. Sarà una serata di cineforum dedicato ad adolescenti, genitori, educatori, allenatori, insegnanti. La riflessione e il confronto saranno guidati dall’avvocato Paolo Russo di Contrajus e da Isabella Gioiosi, psicologa e psicoterapeuta.