A Legoli torna la Festa sotto i Lecci. Tre giorni di gusto e divertimento

Dal 23 al 26 agosto a Peccioli si svolgerà la 29esima edizione di "Festa sotto i Lecci", organizzata dal gruppo giovanile Legoli.

Per garantire la sicurezza dell’evento e degli utenti dalle ore 8 del 19 agosto fino al termine dell’evento saranno apportati le seguenti modifiche alla viabilità: nel parcheggio attiguo al campo sportivo, nei pressi di via Benozzo Gozzoli, saranno istituiti sia il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto autorizzati e personale legato all’evento sia il divieto di transito eccetto autorizzati. Inoltre, in via Benozzo Gozzoli e in caso di necessità in via di Mezzo sarà istituito il senso unico di marcia per la direzione centro-periferia.

Alle 19.30 di venerdì apriranno gli stand gastronomici e alle 21.30 seguirà l’appuntamento con Radiofreccia e la Tribute band Ligabue. Il giorno successivo serata disco animata da Save T dj Set.

La giornata di domenica sarà invece tutta quanta costellata di eventi. La mattina il Motoclub Legoli organizzerà il XXVI "motovespaincontro": dalle ore 9 in poi si svolgerà la benedizione delle moto, a seguire il giro turistico in moto con sosta per aperitivo e infine il pranzo presso gli stand della festa. Nell’ambito del progetto "energie sociali" e per la giornata del diabete sarà inoltre possibile ai presenti effettuare lo screening dell’indice glicemico. La sera, oltre aglistand aperti dalle 19.30, alle 21.30 si svolgerà il ballo con orchestra Guendalina AgroDolce Ferroni.

A chiusura dell’iniziativa e in occasione dell’annuale fiera paesana lunedì 26 alle 21.30 si svolgerà il ballo con l’orchestra spettacolo Claudia VI.