Addio David Marchetti, cantante e musicista dal cuore grande

San Miniato (Pisa), 5 maggio 2023 – Con la musica negli occhi e nel cuore. Sono le parole più appropriate, forse, per ricordare David Marchetti, venuto a mancare ieri mattina a soli 59 anni, dopo averlo lottato contro la malattia.

La notizia, dopo il peggioramento delle sue condizioni, è piombata in città come una freccia avvelenata: anche se da molti anni, David, non viveva più a San Miniato (abitava a Calcinaia) e per lavoro si trovava spesso fuori dalla Toscana, sotto la Rocca c’è ancora la madre Anna, i tantissimi amici della prima giovinezza, i compagni di scuola e dei pomeriggi al bar Cantini, delle giornate che sembravano interminabili tra la discesa di San Francesco e piazza Buonaparte, delle gite in motorino.

David era un uomo dal cuore grande, un’anima gentile, come sanno essere quelle che si nutrono della dolcezza e della poesia della musica, che è stata un capitolo lunghissimo e straordinario della sua vita.

Un orecchio eccezionale, quello di David, in arte Davì: voce stupenda, musicista, cantava e ballava da autentico leader di una delle formazioni orchestrali più preparate nel repertorio che va dagli anni ’70 e ’80 fino agli ultimi brani della discoteca.

Una formazione composta da cinque elementi, con al centro Lory (Loredana) e Davì. Una band richiestissima, spesso in tour nella riviera romagnola, ma anche sotto i riflettori della tv nazionale con partecipazioni a programmi di punta in Rai.

Ieri la mente di tutti, è innegabile, è corsa ad una manciata di anni fa, quando il tour portò Davì e la sua orchestra nel giardino della Misericordia: il mondo sanminiatese di David, possiamo dire, c’era tutto, per abbracciarlo, certo. Ma anche per sentire dal vivo la sua voce ed ammirare una passione forte, di quelle che vengono da dentro. Che fanno venire gli occhi lucidi. David lascia la madre Anna, la compagna, la sorella Claudia, i nipoti ed uno stuolo di amici. La salma è esposta nella chiesa della Misericordia.

