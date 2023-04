Vespa Day per i 77 anni del mito di Pontedera

Pontedera (Pisa), 21 aprile 2023 - Nel weekend in cui la Vespa, domenica, compirà 77 anni, la città di Pontedera si prepara ad ospitare numerosi eventi motoristici. Sono attese migliaia di persone in città. Dal Congresso nazionale del Vespa Club Italia, che si terrà domenica al Teatro Era, ai Vespa Day di domani e domenica, fino alla quattro giorni di Expo Motori nel piazzale del mercato. Ma anche Pontedera Kids nella giornata di sabato ed il raduno internazionale Vespa nella giornata di domenica. "Il ringraziamento va ad Eugenio Leone e a tutti quelli che si sono impegnati per realizzare questi eventi – le parole del sindaco Matteo Franconi e del vicesindaco Alessandro Puccinelli – siamo orgogliosi di poter ospitare il Congresso, un riconoscimento alla città e a tutto il lavoro svolto in questi anni. Ci auguriamo grande partecipazione per tutti gli appuntamenti in programma".

Tanti, tantissimi appuntamenti dedicati soprattutto alla Vespa e al mondo delle due ruote, ma non solo da vivere, da protagonisti o da semplici spettatori. "Gli hotel di Pontedera e della Valdera sono quasi tutti sold out e anche i ristoranti hanno iniziato a ricevere le prime chiamate – spiega il coordinatore degli eventi, Eugenio Leone –. Si è mossa un’intera comunità affinché vengano concretizzati tutti questi eventi che fanno sì che Pontedera sia sempre di più Città dei Motori".

Partiamo dall’evento più importante di questo weekend: il 74esimo Congresso Nazionale Vespa Club d’Italia che per la prima volta da quando è stato fondato nel 1949 fa tappa a Pontedera. Per celebrare questo evento è stata scattata una foto da Leonardo Baldini tutta Made in Pontedera, con lo sfondo del ponte Napoleonico, l’immancabile Vespa e una posa che richiama un’immagine pubblicitaria del 1996. "Oggi in Italia ci sono 615 Vespa Club per un totale di 87.000 tesserati – ha spiegato Stefano Crociani, consigliere del Vespa Club Italia – per il Congresso arriveranno i delegati di tutti i Vespa Club d’Italia. A Pontedera non era mai stato organizzato, era una toppa che dovevamo mettere". Per l’occasione – grazie anche ad un contributo della Camera di Commercio, partner dell’evento – i congressisti verranno omaggiati della pasta Martelli di Lari e del vino Castellani di Pontedera, simboli enogastronomici della Valdera. Per gli iscritti al Vespa Day domani pomeriggio (dalle 14 alle 16) ci sarà un Welcome coffee al Museo Piaggio e la visita alle linee montaggio Vespa, alle 20 la cena in mensa e le premiazioni, mentre domenica dalle 9 alle 10 ci sarà la partenza della parata che arriverà fino a Pisa per poi rientrare in città.

E domani prende il via anche la 16esima edizione dell’Expo Motori nel piazzale del mercato aperto tutti i giorni fino al 25 aprile. Evento che torna alla normalità dopo gli anni della pandemia con centinaia di spettacoli ed esposizioni. Quest’anno Expo Motori presenta una novità, sempre legata alla Vespa. Domani mattina alle 11 ci sarà la Supercoppa Italiana Gimkana con 80 piloti provenienti da tutta Italia. Ed infine, nell’area sterrata dietro il piazzale verrà costruita una pista tutta dedicata al Moto Club e alle gare di Minienduro.