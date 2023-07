Torna in città Estate d’Era. Shopping sotto le stelle e tanto spazio agli eventi

Pontedera, 4 luglio 2023 - Confermatissime le due sere a settimana di aperture serali dei negozi di Pontedera in questo mese di luglio. Si parte stasera e per tutto il mese il martedì e il giovedì saranno, come da tradizione, i due giorni in cui le attività commerciali prolungheranno il loro orario di apertura fino alla mezzanotte. "Torna Estate d’Era – dice il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – con le associazioni di categoria e con i commercianti presenti nell’ultima riunione è stato deciso per la doppia apertura settimanale, quella del martedì e del giovedì. Auspichiamo che ci possa essere la massima partecipazione, per questo l’amministrazione comunale ha cercato di vivacizzare il centro organizzando eventi che possano attrarre il maggior numero di persone". Ancora non c’è un calendario preciso di eventi ma il palinsesto è ancora in fase di definizione.

"L’organizzazione della Notte Granata ci ha portato via tempo e forze, in questi giorni definiamo meglio il calendario – ha spiegato Puccinelli – sicuramente torna "Com’è bravo il mi bimbo", un format sperimentato lo scorso anno e che è stato molto apprezzato. Per le serate del martedì c’è un dialogo aperto con Confcommercio, noi appoggeremo le iniziative pagando la Siae e l’organizzazione degli eventi. Inoltre dal 6 luglio inizieranno i saldi, un’ulteriore attrattiva per rendere viva la città in queste sere d’estate". Quest’anno il talent show di piazza Cavour “Com’è bravo il mi bimbo“ si sposta al giovedì sera, dalle 21.15 in poi. "Un talent aperto a tutti i performer, dai cantanti ai musicisti fino agli imitatori, comici, ballerini o illusionisti – ha spiegato l’organizzatore Maurizio Panicucci – le iscrizioni sono ancora aperti, possono partecipare persone di tutte le età. Ci saranno una decina di concorrenti nelle prime tre sere con tanto di giuria, poi la finale. Non sono Olimpiadi, è un gioco e sono previsti premi per tutti messi a disposizione da alcune attività locali". In occasione della presentazione di Estate d’Era, Confcommercio ha presentato il nuovo vicepresidente che prende il posto di Lorenzo Nuti: sarà Lorenzo Spina, terza generazione che porta avanti l’attività della storica agenzia immobiliare Aia di Pontedera.

"La doppia apertura serale dei negozi nel mese di luglio – dice Mickey Condelli, presidente di Confcommercio Pontedera – sono per Pontedera e per i commercianti molto importanti, una tradizione da mantenere. Un’occasione per portare in città quelle persone che da fuori non riescono a venire durante la giornata".