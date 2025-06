Risultati referendum 2025 in diretta, exit poll e affluenza live città per città. Quorum miraggio

Roma, 9 giugno 2025 – Urne chiuse alle 15 nel secondo e ultimo giorno di votazioni per il referendum 2025. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede e verranno diffusi i primi exit poll sui risultati del voto, cui seguiranno le proiezioni e i dati reali. L’attesa è subito per l’affluenza da cui dipende il raggiungimento o meno del quorum. La percentuale dei votanti raccolta ieri è molto bassa, sotto il 23%: si va dunque verso un numero di votanti nettamente inferiore alla soglia necessaria per considerare il referendum valido, ovvero il 50% +1 degli aventi diritto.

Lo scrutinio – che seguiamo qui in diretta – ci dirà quante persone hanno votato ciascuno dei singoli 5 questi referendari (quattro sul lavoro e uno sui requisiti per la cittadinanza). Se l’affluenza è un dato complessivo, il quorum viene invece calcolato per ogni singolo quesito. Vedremo nel merito anche come hanno votato le persone, indipendentemente dalla validità del referendum stesso. Ieri e oggi si è votato anche per i ballottaggi delle elezioni amministrative nei comuni con più di 15mila abitanti dove nessuno dei candidati al primo turno aveva raggiunto la maggioranza delle preferenze. Sotto i riflettori i capoluoghi di provincia di Taranto e Matera.

Referendum, dalle 15 i risultati