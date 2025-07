Arezzo, 28 luglio 2025 – Il Partito Democratico di Sansepolcro a sostegno della mozione per Gaza

Il Partito Democratico di Sansepolcro esprime pieno e convinto sostegno alla mozione presentata dal gruppo consiliare Adesso, che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.

Le parole contenute nella mozione sono forti, dolorose, ma necessarie. A Gaza si continua a morire sotto le bombe, per la fame, per la mancanza di cure. I viveri non arrivano, i farmaci mancano. È una catastrofe umanitaria sotto gli occhi del mondo intero, un dramma che pensavamo appartenere a pagine oscure della nostra storia.

Che lo Stato di Israele, nato dall’orrore dello sterminio, possa oggi condurre operazioni che rischiano di annientare un intero popolo, è qualcosa che la coscienza democratica non può accettare. La ferita provocata dall’attacco di Hamas non può e non deve giustificare una vendetta che si abbatte sulle vite innocenti.

Quando mancano il cibo, la medicina, la dignità, non è più guerra: è cancellazione.

È disumanità.

Per questo auspichiamo che l’intero consiglio comunale di Sansepolcro, al di là delle differenze politiche, voglia esprimere una condanna unanime, chiara e decisa di quanto sta accadendo.

Il nostro è un appello alla responsabilità morale e alla giustizia.

Il silenzio, oggi, è complicità.

Siamo pronti, come Partito Democratico, a sostenere e promuovere manifestazioni pubbliche, iniziative di informazione e mobilitazione, perché crediamo che le comunità locali abbiano il dovere – oltre che il diritto – di far sentire la propria voce, anche di fronte a tragedie che si consumano lontano, ma che interrogano in profondità l’umanità di ciascuno.

Non possiamo restare indifferenti.